Глава совета временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что украинские власти блокируют въезд в освобождённые части региона.

2 октября представитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что киевские власти заблокировали въезд в освобождённую часть Запорожской области путём пересечения контрольно-пропускных пунктов. По словам Рогова, вооружённые силы Украины не дают мирным гражданам въезжать на подконтрольную России часть Запорожья по всяким вымышленным причинам.

Вечером того же дня Госдума опубликовала проект Владимира Путина, согласно которому Запорожье войдёт в состав России в пределах границ всей области.