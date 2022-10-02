Американцы намерены ежемесячно предоставлять Украине 1,5 млрд. долларов

По информации источников агентства Bloomberg в правительственных кругах, помощь может быть бессрочной вплоть до окончания конфликта.

Американская сторона провела переговоры с представителями Евросоюза, в ходе которых настойчиво добивалась увеличения помощи Украине от европейских стран.

Американская администрация ждет от ЕС ежемесячной помощи Киеву в тех же размерах, что и планирует выделить сама.

Деньги будут направляться на развитие социальной и энергетической инфраструктуры Украины, поддержку ее экономики в рабочем состоянии.