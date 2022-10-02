Американцы намерены ежемесячно предоставлять Украине 1,5 млрд. долларов
По информации источников агентства Bloomberg в правительственных кругах, помощь может быть бессрочной вплоть до окончания конфликта.
Американская сторона провела переговоры с представителями Евросоюза, в ходе которых настойчиво добивалась увеличения помощи Украине от европейских стран.
Американская администрация ждет от ЕС ежемесячной помощи Киеву в тех же размерах, что и планирует выделить сама.
Деньги будут направляться на развитие социальной и энергетической инфраструктуры Украины, поддержку ее экономики в рабочем состоянии.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Telegraph: генштаб Британии заявил о способности РФ атаковать Лондон из космоса
Рогов: Украина заблокировала въезд в освобождённую часть Запорожья
Охранявший гроб Елизаветы II солдат Великобритании умер спустя две недели
Бедсков: Словакия произведёт 16 гаубиц Zuzana-2 для Украины
Nord Stream 2 AG сообщил об устранении утечки в «Северном потоке — 2»