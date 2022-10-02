Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с советником госдепа США

Арарат Мирзоян обсудил с Филипом Рикером вопросы урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Пресс-служба МИД Армении сообщает о встрече главы внешнеполитического ведомства страны Араратом Мирзояном с советником Государственного департамента США Филипом Рикером.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной безопасности, а также обменялись мнениями о взаимоотношениях Армении и Азербайджана", — говорится в сообщении.

Сообщается, что Мирзоян подробно проинформировал американского советника о ситуации в Нагорном Карабахе, а также "военных преступлениях азербайджанских военнослужащих.