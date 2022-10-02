Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с советником госдепа США
Арарат Мирзоян обсудил с Филипом Рикером вопросы урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.
Пресс-служба МИД Армении сообщает о встрече главы внешнеполитического ведомства страны Араратом Мирзояном с советником Государственного департамента США Филипом Рикером.
"В ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной безопасности, а также обменялись мнениями о взаимоотношениях Армении и Азербайджана", — говорится в сообщении.
Сообщается, что Мирзоян подробно проинформировал американского советника о ситуации в Нагорном Карабахе, а также "военных преступлениях азербайджанских военнослужащих.
Опубликовано: Максим Алексеев
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