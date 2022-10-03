Соловьев выгнал из студии украинского политика

Владимир Соловьев выгнал украинского политика Ковтуненко из студии после скандала в прямом эфире.

СМИ сообщили о том, что в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" произошел скандал. Известный телеведущий Владимир Соловьев набросился "с кулаками" и криком на бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко и в ультимативной форме попросил его покинуть площадку. Поводом для конфликта послужил спор о преступлениях украинских нацистов в годы Великой Отечественной войны. Ковтуненко попытался оправдать радикалов.

Однако его слова так разозлили Соловьёва, что тот сорвался на крик и потребовал, чтобы гостя немедленно вывели из студии. Ранее сообщалось, что Стивен Сигал и Владимир Соловьев посетили госпиталь, где пообщались с ранеными российскими солдатами. Журналист похвалил храбрость и самоотверженность бойцов.