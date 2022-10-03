Кадыров заявил об отправке трёх своих несовершеннолетних детей в зону спецоперации

Рамзан Кадыров утверждает, что его сыновья вскоре смогут принять участие в специальной военной операции на Донбассе и в Украине.

3 октября глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что его дети Ахмат, Эль и Адам регулярно проходят воинскую подготовку с детских лет. По словам Кадырова, его сыновья уже умеют отлично стрелять, однако политик считает, что этих навыков недостаточно.

Рамзан Кадыров уверяет, что уже в скором времени Адам, которому 14 лет, Эль, которому 15, и Ахмат шестнадцатилетнего возраста будут отправлены в самые горячие точки специальной военной операции вооружённых сил России, где вместе с российскими войсками примут участие в боевых действия.