Кадыров заявил об отправке трёх своих несовершеннолетних детей в зону спецоперации
2022-10-03
12:12
Рамзан Кадыров утверждает, что его сыновья вскоре смогут принять участие в специальной военной операции на Донбассе и в Украине.
3 октября глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что его дети Ахмат, Эль и Адам регулярно проходят воинскую подготовку с детских лет. По словам Кадырова, его сыновья уже умеют отлично стрелять, однако политик считает, что этих навыков недостаточно.
Рамзан Кадыров уверяет, что уже в скором времени Адам, которому 14 лет, Эль, которому 15, и Ахмат шестнадцатилетнего возраста будут отправлены в самые горячие точки специальной военной операции вооружённых сил России, где вместе с российскими войсками примут участие в боевых действия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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