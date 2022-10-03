На концерте на Красной площади 30 сентября президент Путин был в куртке Brioni стоимостью 435 тыс. руб

Оказывается, не только речь президента России Владимира Путина вызвала неподдельный интерес в Сети, помимо прочего сейчас широко обсуждают, во что был одет российский лидер.

Соцсети обнаружили, что президент выступал на концерте-митинге в куртке известного покроя.

Как оказалось, речь идет об одной из моделей популярного бренда Brioni.

