На концерте на Красной площади 30 сентября президент Путин был в куртке Brioni стоимостью 435 тыс. руб
2022-10-03
13:13
Оказывается, не только речь президента России Владимира Путина вызвала неподдельный интерес в Сети, помимо прочего сейчас широко обсуждают, во что был одет российский лидер.
Соцсети обнаружили, что президент выступал на концерте-митинге в куртке известного покроя.
Как оказалось, речь идет об одной из моделей популярного бренда Brioni.
Опубликовано: Тарас Медведев
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