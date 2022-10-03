ВСУ потеряли более 500 солдат на Купянском направлении за трое суток

В Минобороны рассказали о потерях Вооружённых сил Украины на Купянском направлении фронта за прошедшие трое суток.

В понедельник, 3 октября 2022 года, представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга заявил, что в ходе спецоперации российские военные уничтожили свыше 500 солдат ВСУ на Купянском направлении фронта за минувшие трое суток.

Конашенков также добавил, что служащие Вооружённых сил Российской Федерации значительно сократили не только численность живой силы противника, но и украинской военной техники, уничтожив около 60 единиц вооружения.