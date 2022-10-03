Минобороны РФ: российские солдаты уничтожили 140 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Генерал-лейтенант РФ сообщил, что служащие российской армии уничтожили 140 бойцов 14-механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении фронта.

3 октября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил, что в ходе боевых действий на Купянском направлении фронта российскими военными были уничтожены более 140 солдат 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Конашенков уточнил, что служащие ВС РФ нанесли высокоточный удар по позициям украинской бригады в районе населённых пунктов Купянск, Двуречная и Куриловка Харьковской области, тем самым уничтожив не только 140 бойцов, но и 19 единиц военной техники ВСУ.