Марочко: ВСУ попали в огневой мешок при попытке пересечь границу ЛНР
2022-10-03
15:04
Украинские военные попали в «огневой мешок» при попытке пересечь границу Луганской Народной Республики.
3 октября по сообщениям ТАСС представитель народной милиции республики ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил о том, что при попытке проникнуть на территорию Луганской народной республики украинские военные попали в "огневой мешок. По его словам, ВСУ находятся под огневым воздействием союзных сил сразу с трех сторон с севера, востока и юга.
Марочко утверждает, что украинским военным удалось продвинуться всего на полтлра-два километра и это было сделано для того, чтобы Зеленский радостно заявлял об очередных успехах, но только украинский президент умалчивает то, что он отправил своих бойцов на верную смерть, заявляет подполковник Марочко.
Опубликовано: Елена Калиновская
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