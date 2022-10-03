Марочко: ВСУ попали в огневой мешок при попытке пересечь границу ЛНР

Украинские военные попали в «огневой мешок» при попытке пересечь границу Луганской Народной Республики.

3 октября по сообщениям ТАСС представитель народной милиции республики ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил о том, что при попытке проникнуть на территорию Луганской народной республики украинские военные попали в "огневой мешок. По его словам, ВСУ находятся под огневым воздействием союзных сил сразу с трех сторон с севера, востока и юга.

Марочко утверждает, что украинским военным удалось продвинуться всего на полтлра-два километра и это было сделано для того, чтобы Зеленский радостно заявлял об очередных успехах, но только украинский президент умалчивает то, что он отправил своих бойцов на верную смерть, заявляет подполковник Марочко.