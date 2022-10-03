Лукашенко потребовал мобилизовать белорусских школьников и студентов

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал процесс уборочной кампании.

Белорусский президент высказался о роли молодых белорусов в уборочной кампании в осенний период.

По словам Лукашенко, он удивлен тем, что учащихся средней школы запрещено использовать для уборки урожая.

Президент потребовал мобилизовать школьников и студентов для участия в уборке яблок и картошки.

Лукашенко добавил, что труд во время уборки урожая - это не эксплуатация детского труда, а хорошая физическая нагрузка.