Лукашенко требует мобилизации студентов и школьников для уборки урожая
2022-10-03
15:56
Назначая новых руководителей районных исполкомов, Александр Лукашенко распорядился мобилизовать для уборки урожая школьников, студентов, госслужащих.
Запрет на привлечение школьников к сельхозработам президент назвал «дикостью». По его словам, «болтовней нее воспитаешь», поэтому необходимо задействовать молодежь в уборке урожая.
Лукашенко напомнил об опыте прошлых лет, когда молодые люди и подростки активно участвовали в сельскохозяйственных работах. Он считает, что это приучало к труду и способствовало сплочению коллектива.
Александр Лукашенко отметил, что 5-6 часов работы принесут родителям радость. А ребенку дадут хорошую физическую подготовку. Он также подчеркнул, что сейчас складываются благоприятные условия для экспорта сельхозпродукции в Китай и Россию.
Опубликовано: Светлана Репина
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