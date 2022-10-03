Лукашенко требует мобилизации студентов и школьников для уборки урожая

Назначая новых руководителей районных исполкомов, Александр Лукашенко распорядился мобилизовать для уборки урожая школьников, студентов, госслужащих.

Запрет на привлечение школьников к сельхозработам президент назвал «дикостью». По его словам, «болтовней нее воспитаешь», поэтому необходимо задействовать молодежь в уборке урожая.

Лукашенко напомнил об опыте прошлых лет, когда молодые люди и подростки активно участвовали в сельскохозяйственных работах. Он считает, что это приучало к труду и способствовало сплочению коллектива.

Александр Лукашенко отметил, что 5-6 часов работы принесут родителям радость. А ребенку дадут хорошую физическую подготовку. Он также подчеркнул, что сейчас складываются благоприятные условия для экспорта сельхозпродукции в Китай и Россию.