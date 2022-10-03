ВСУ понесли тяжелые потери в живой силе и технике в районе Красного Лимана
2022-10-03
16:11
Минобороны России сообщило о больших потерях украинской армии на Краснолиманском направлении.
Министерство обороны России в сводке о проведении специальной операции сообщает, что за трое суток украинская армия потеряла более 900 своих военнослужащих.
"Потери 66-й и 93-й механизированных бригад в районе Красного Лимана составили более 900 человек", -говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что в районе города Славянска российская армия нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ из состава 66-й механизированной бригады. Украинское соединение потеряло более 100 человек убитыми. Уничтожено 6 единиц бронированной техники. Выведено из строя 2 реактивные системы залпового огня Град
Нанесены ракетные удары по позициям подразделений в полосе обороны 14-й механизированной бригады районе районе Купянска. Противник потерял более 500 своих военнослужащих.
Опубликовано: Максим Алексеев
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