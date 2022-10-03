Армия Украины выпустила ракеты из HIMARS по Ворошиловскому району Донецка

Украинские войска обстреляли центральный район столицы Донецкой Народной республики.

Вечером 3 октября пресс-служба народной милиции ДНР экстренно сообщила, что вооружённые силы Украины выпустили одну ракету из реактивной системы залпового огня HIMARS по центральному Ворошиловскому району Донецка, который накануне официально стал частью России по итогам референдума. Милиционеры ДНР оперативно прибыли на место происшествия и уточняют данные о пострадавших.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уточняется, что изначально ВСУ выпустили лишь одну ракету, однако она была перехвачена системами противовоздушной обороны. Позднее украинские войска выпустили вторую ракету, которая приземлилась возле торгового центра Green Plaza в центре Донецка.

Примечательно, что ранее замглавы МИД России Сергей Рябков неоднократно предупреждал, что западное оружие, поставляемое Украине, будет законной целью российски военных. Характерно, что РСЗО HIMARS было передано Киеву Вашингтоном.