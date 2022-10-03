Два батальона ВСУ были полностью разгромлены при попытке прорыва к Каховской ГЭС
2022-10-03
19:34
Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об очередной провальной попытке ВСУ прорваться к Каховской ГЭС.
3 октября глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в своём пресс-релизе заявил, что два батальона Вооружённых сил Украины с нескольких направлений фронта пытались прорваться на Каховскую гидроэлектростанцию, но были разгромлены.
Сальдо выразил свою уверенность в том, что украинские военные планировали полностью остановить Каховскую ГЭС, которая с начала спецоперации РФ на Украине находится под контролем Росгвардии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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