Два батальона ВСУ были полностью разгромлены при попытке прорыва к Каховской ГЭС

Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об очередной провальной попытке ВСУ прорваться к Каховской ГЭС.

3 октября глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в своём пресс-релизе заявил, что два батальона Вооружённых сил Украины с нескольких направлений фронта пытались прорваться на Каховскую гидроэлектростанцию, но были разгромлены.

Сальдо выразил свою уверенность в том, что украинские военные планировали полностью остановить Каховскую ГЭС, которая с начала спецоперации РФ на Украине находится под контролем Росгвардии.