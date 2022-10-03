Лукашенко поручил отказаться от крепостного права в Беларуси
2022-10-03
19:52
Александр Лукашенко высказался о ситуации с работой белорусских кадров после окончания университета, которые нередко отказываются от отработки.
3 октября Александр Лукашенко провёл совещание с членами белорусского правительства, поручив им добиться ситуации, при которой выпускники белорусских высших учебных заведений гарантированно смогут работать по своей специальности. Лукашенко напоминает, что в сельской местности катастрофически не хватает молодых специалистов, поскольку они стремятся оседать в городах.
По словам Александра Лукашенко, при выполнении данного поручения чиновники не должны прибегать к "крепостному праву", а наоборот, обязаны стремиться выработать систему мотивации работающих в сёлах после университета.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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