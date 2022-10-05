Американская разведка убеждена в причастности киевского режима к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной.

5 октября американская газета-таблоид New York Times, ссылаясь на официальных лиц, пожелавших сохранить анонимность, сообщила о том, что ЦРУ считает, что некоторые члены действующего правительства Украины причастны к убийству дочери «идеолога русского мира» Дарьи Дугиной.

Также источники NYT отметили, что Соединённые Штаты не принимали участия к подрыву автомобиля Дугиной «ни путем предоставления разведывательной информации, ни другой помощи».