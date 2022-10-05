New York Times: США полагают, что за убийством Дугиной стоят украинцы
2022-10-05
23:40
Американская разведка убеждена в причастности киевского режима к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной.
5 октября американская газета-таблоид New York Times, ссылаясь на официальных лиц, пожелавших сохранить анонимность, сообщила о том, что ЦРУ считает, что некоторые члены действующего правительства Украины причастны к убийству дочери «идеолога русского мира» Дарьи Дугиной.
Также источники NYT отметили, что Соединённые Штаты не принимали участия к подрыву автомобиля Дугиной «ни путем предоставления разведывательной информации, ни другой помощи».
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
«Роснефть» грозит Германии и Польше судом из-за захвата активов компании
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
Зеленский заявил о необходимости превентивного удара НАТО по России
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе