New York Times: США полагают, что за убийством Дугиной стоят украинцы

2022-10-05

23:40

Американская разведка убеждена в причастности киевского режима к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной.

5 октября американская газета-таблоид New York Times, ссылаясь на официальных лиц, пожелавших сохранить анонимность, сообщила о том, что ЦРУ считает, что некоторые члены действующего правительства Украины причастны к убийству дочери «идеолога русского мира» Дарьи Дугиной.

Также источники NYT отметили, что Соединённые Штаты не принимали участия к подрыву автомобиля Дугиной «ни путем предоставления разведывательной информации, ни другой помощи».

Опубликовано: Диана Мудреченко









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