Американцы выступили с требование прекратить оказание помощи Украине после новых данных о госдолге США, побившем исторический рекорд.

6 октября интернет-читатели американского веб-портала Breitbart прокомментировали новые данные о государственном долге США, который впервые за всю историю страны составил $31 триллион.

Шокированные рекордной суммой госдолга американцы осудили Вашингтон за оказание помощи другим странам, в частности Украине, и призвали правительство сфокусироваться на внутренних проблемах войны, а не устраивать политические игры, забыв о собственном народе.