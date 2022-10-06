Американцы потребовали прекратить помощь Украине, узнав о госдолге США
2022-10-06
02:20
Американцы выступили с требование прекратить оказание помощи Украине после новых данных о госдолге США, побившем исторический рекорд.
6 октября интернет-читатели американского веб-портала Breitbart прокомментировали новые данные о государственном долге США, который впервые за всю историю страны составил $31 триллион.
Шокированные рекордной суммой госдолга американцы осудили Вашингтон за оказание помощи другим странам, в частности Украине, и призвали правительство сфокусироваться на внутренних проблемах войны, а не устраивать политические игры, забыв о собственном народе.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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