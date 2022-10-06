FT: США подталкивает Украину к решающему сражению на юге до наступления зимы
2022-10-06
02:54
Американское правительство планирует решающее сражение ВСУ против союзных сил на юге Украины до наступления зимы.
В четверг, 6 октября 2022 года, международная газета Financial Times, ссылаясь на сенатора США Криса Мерфи, заявило о том, что Вашингтон подталкивает Киев к решающему сражению на юге Украины, чтобы не допустить укрепление власти России в регионе.
По мнению Мерфи, в случае победы ВС РФ над ВСУ в планируемом американским правительством решающем бое, доступ к жизненно важным водным ресурсам от Мариуполя до Одессы для киевского режима будет перекрыт.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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