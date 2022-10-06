Ограничение цен на российскую нефть даст Путину преимущество, считает глава Total Energies
2022-10-06
05:28
Ограничение цен на российскую нефть — это «плохая идея, которая вернет контроль российскому президенту, заявил в среду генеральный директор Total Energies Патрик Пуянне.
«Я думаю, что это плохая идея, потому что это способ вернуть преимущество (президенту России) Владимиру Путину», — сказал Патрик Пуянне, выступавший на конференции Energy Intelligence Forum, которая проходит в Лондоне.
«В чем я уверен, так это в том, что если мы это сделаем, то Путин скажет: «Мы не продаем нашу нефть», и цена будет не 95 долларов, а 150 долларов. Это не то, что я бы дал Владимиру Путину», — добавил он.
В сентябре страны «Большой семерки» приняли решение срочно ограничить цены на российскую нефть, внедрить сложный механизм, пригласив широкую коалицию стран для его реализации, ограничить доходы, связанные с продажей нефти.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Джоан Роулинг протестует против законопроекта о смене пола
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
«Роснефть» грозит Германии и Польше судом из-за захвата активов компании
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе