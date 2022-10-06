Ограничение цен на российскую нефть даст Путину преимущество, считает глава Total Energies

Ограничение цен на российскую нефть — это «плохая идея, которая вернет контроль российскому президенту, заявил в среду генеральный директор Total Energies Патрик Пуянне.

«Я думаю, что это плохая идея, потому что это способ вернуть преимущество (президенту России) Владимиру Путину», — сказал Патрик Пуянне, выступавший на конференции Energy Intelligence Forum, которая проходит в Лондоне.

«В чем я уверен, так это в том, что если мы это сделаем, то Путин скажет: «Мы не продаем нашу нефть», и цена будет не 95 долларов, а 150 долларов. Это не то, что я бы дал Владимиру Путину», — добавил он.

В сентябре страны «Большой семерки» приняли решение срочно ограничить цены на российскую нефть, внедрить сложный механизм, пригласив широкую коалицию стран для его реализации, ограничить доходы, связанные с продажей нефти.