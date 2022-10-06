Северная Корея провела новый запуск баллистической ракеты наперекор Совбезу ООН

Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря в четверг (6 октября), через два дня после запуска аналогичной ракеты над Японским архипелагом, сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Северная Корея запустила «неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря», пишет Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. По данным Сеула и Токио, северокорейская ракета преодолела около 4600 км, что, вероятно, является самым большим расстоянием, которое Пхеньян когда-либо преодолел в ходе своих испытаний.

Новая стрельба произошла, когда Совет Безопасности ООН собрался в Нью-Йорке, чтобы обсудить запуск, произведенный во вторник.

Накануне ВВС США и Южной Кореи провели учения по точной стрельбе в Желтом море. Сеул также сообщил о возвращении в регион американского атомного авианосца USS Ronald Reagan, который в сентябре проводил учения с ВМС Южной Кореи.

Недавние запуски баллистических ракет Пхеньяном являются «ответными мерами» против совместных военных учений, проводимых Сеулом и Вашингтоном в регионе, заявил в четверг МИД Северной Кореи.