Северная Корея провела новый запуск баллистической ракеты наперекор Совбезу ООН
2022-10-06
05:44
Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря в четверг (6 октября), через два дня после запуска аналогичной ракеты над Японским архипелагом, сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap.
Северная Корея запустила «неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря», пишет Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. По данным Сеула и Токио, северокорейская ракета преодолела около 4600 км, что, вероятно, является самым большим расстоянием, которое Пхеньян когда-либо преодолел в ходе своих испытаний.
Новая стрельба произошла, когда Совет Безопасности ООН собрался в Нью-Йорке, чтобы обсудить запуск, произведенный во вторник.
Накануне ВВС США и Южной Кореи провели учения по точной стрельбе в Желтом море. Сеул также сообщил о возвращении в регион американского атомного авианосца USS Ronald Reagan, который в сентябре проводил учения с ВМС Южной Кореи.
Недавние запуски баллистических ракет Пхеньяном являются «ответными мерами» против совместных военных учений, проводимых Сеулом и Вашингтоном в регионе, заявил в четверг МИД Северной Кореи.
Опубликовано: Тарас Медведев
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