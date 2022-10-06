Испания продаст Перу, а не Украине военные вертолеты по €100 за штуку

Правительство Испании одобрило продажу шести военных вертолетов перуанской армии, говорится в заявлении кабинета Педро Санчеса, в котором подчеруивается, что сделка имеет "символическое значение".

Каждый вертолет SH-60F будет продаваться по цене €100, сообщает пресс-служба правительства Испании.

В документе поясняется, что низкая стоимость реализации вертолетов обусловлена, в том числе, из-за того, что эти машины изготавливаются из устаревших на сегодняшний день материалов, для них необходимы большие затраты на ремонт и дорогостоящая транспортировка.

Власти Испании добавили, что сделка служит укреплению связей между армией страны и вооруженными силами Перу.

Комментаторы отмечают, что продажа вертолетов за символическую сумму происходит всего через несколько недель после того, как Мадрид отказался от возможности поставки военной техники Украине.

Они напоминают августовские заявления правительства Санчеса о том, что, несмотря на более ранние обещания Киеву, танки Leopard 2A4 украинской армии передавать не будут , так как эти машины находятся "в плохом техническом состоянии".

В августе министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что танки не будут переданы Украине, так как они давно не эксплуатировались и "могут представлять угрозу для своих".