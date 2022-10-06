Боррель: Евросоюз готов пойти на мирное урегулирование конфликта в Украине
2022-10-06
09:00
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о готовности ЕС к мирному урегулированию украинского кризиса.
Утром четверга лидер отдела европейской дипломатии Жозеп Боррель опубликовал новое сообщение в социальных сетях, где публично заявил, что Евросоюз готов способствовать мирному урегулированию российско-украинского вооружённого конфликта в случае, если Минск и Москва возобновят переговорный процесс.
Примечательно, что ранее Боррель также публично призывал Украины отказываться от любых переговоров с Россией и добиваться всех поставленных Владимиром Зеленским целей исключительно на поле боя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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