По словам заместителя главы администрации региона Кирилла Стремоусова, на херсонском направлении ВСУ собрала большое количество танков, турецких военных машин, иной военной техники.

Как заявил Стремоусов, украинские войска стремятся подавить россиян массированным наступлением, но российские солдаты успешно отражают все атаки. Замглавы администрации Херсонской области подчеркнул, что на данном направлении Украина ежедневно теряет примерно 300 человек убитыми.

Также Стремоусов отметил, что в настоящее время ситуация на Херсонском направлении стабилизировалась, находится под полным контролем, а Вооруженные силы Украины прекратили наступление. Остановить неприятеля удалось в северной части региона, где заранее были подготовлены рубежи обороны.