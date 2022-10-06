Бывший генсек НАТО призывает Германию и Францию активизировать помощь Украине
2022-10-06
11:55
Андреас Фог Расмуссен убежден, что Берлин и Париж могли бы сделать гораздо больше для Киева.
Бывший глава НАТО Андреас Фог Расмуссен в интервью изданию Politico заявил, что помощь, которую оказывают Франция и Германия украинской армии недостаточна, можно было сделать гораздо больше.
"Несмотря на то, что поставки вооружений постоянно увеличиваются, этого все равно не достаточно. Германия должна передать Украине танки Leopard, а Франция самоходные артиллерийские системы Caesar. Будем надеяться, что усилия в этом направлении активизируются", — сказал бывший генсек НАТО.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обвинил страны НАТО в "игре с огнем", поставляя Украине оружие.
Опубликовано: Максим Алексеев
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