Председатель Совета федерации России Валентина Матвиенко призвала к переговорам российский и украинский парламенты.

Днём 6 октября спикер российского Совфеда Валентина Матвиенко публично обратилась к парламентам России и Украины, призвав их представителей немедленно начать мирные переговоры. Вместе с тем накануне Владимир Зеленский издал закон, запрещающий любые переговоры с Владимиром Путиным, однако в указе президента Украины о российской парламенте ничего не сказано.

Примечательно, что в тот же день глава евродипломатии Жозеп Боррель также заявил, что Европейский союз выступает за мирное урегулирование конфликта между Украиной и Россией.