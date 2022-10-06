Матвиенко призвала парламенты России и Украины к мирным переговорам

2022-10-06

14:16

Председатель Совета федерации России Валентина Матвиенко призвала к переговорам российский и украинский парламенты.

Днём 6 октября спикер российского Совфеда Валентина Матвиенко публично обратилась к парламентам России и Украины, призвав их представителей немедленно начать мирные переговоры. Вместе с тем накануне Владимир Зеленский издал закон, запрещающий любые переговоры с Владимиром Путиным, однако в указе президента Украины о российской парламенте ничего не сказано.

Примечательно, что в тот же день глава евродипломатии Жозеп Боррель также заявил, что Европейский союз выступает за мирное урегулирование конфликта между Украиной и Россией.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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