Матвиенко призвала парламенты России и Украины к мирным переговорам
2022-10-06
14:16
Председатель Совета федерации России Валентина Матвиенко призвала к переговорам российский и украинский парламенты.
Днём 6 октября спикер российского Совфеда Валентина Матвиенко публично обратилась к парламентам России и Украины, призвав их представителей немедленно начать мирные переговоры. Вместе с тем накануне Владимир Зеленский издал закон, запрещающий любые переговоры с Владимиром Путиным, однако в указе президента Украины о российской парламенте ничего не сказано.
Примечательно, что в тот же день глава евродипломатии Жозеп Боррель также заявил, что Европейский союз выступает за мирное урегулирование конфликта между Украиной и Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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