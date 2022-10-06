Минобороны Тайваня: первый удар Китая по острову сделают истребители и БПЛА

В Министерстве обороны Тайваня утверждают, что китайские истребители и беспилотники могут вторгнуться на тайваньский остров.

Вечером 6 октября Министерство национальной обороны Тайваня в Тайбэе сообщило, что в случае, если истребители или беспилотные летательные аппараты Народной освободительной армии Китая вторгнутся в воздушное пространство острова, то это будет расценено местными властями как первый удар по суверенным тайваньским территориям.

В августе Тайвань посетила спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси, из-за чего китайская и тайваньские армии одновременно начали крупные военные учения в регионе, спровоцировав небывалый всплеск эскалации