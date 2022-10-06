Байден заявил о переговорах с Путиным на саммите G20 в ноябре
2022-10-06
19:47
Не исключена встреча президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина в рамках саммита G20 на Бали.
На такую возможность указал сам американский лидер. Это будет первый разговор Байдена с Путиным после начала российской военной спецоперации в Украине.
Президент США Джо Байден не исключил в четверг, 6 октября, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным на ноябрьском саммите G20 на индонезийском острове Бали.
Журналисты спросили американского лидера о возможной встрече с Путиным, когда он направлялся к вертолету Marine One.
"Это еще предстоит выяснить", — ответил Байден.
Саммит лидеров G20 на Бали состоится 15-16 ноября. Возможная встреча с Путиным станет первым контактом между лидерами США и России с начала российской военной спецоперации в Украине в феврале.
Президент Байден также заявил, что "разочарован" принятым в среду решением стран ОПЕК+ сократить добычу нефти крупнейшими производителями нефти. Он добавил, что "ищет альтернативы" тому, как предотвратить рост цен.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Кевин Спейси, обвиняемый в сексуальном насилии над подростком, предстал перед судом в Нью-Йорке
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
Газманов, Чичерина и Расторгуев попали в новый санкционный список Евросоюза
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе