Байден заявил о переговорах с Путиным на саммите G20 в ноябре

Не исключена встреча президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина в рамках саммита G20 на Бали.

На такую ​​возможность указал сам американский лидер. Это будет первый разговор Байдена с Путиным после начала российской военной спецоперации в Украине.

Президент США Джо Байден не исключил в четверг, 6 октября, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным на ноябрьском саммите G20 на индонезийском острове Бали.

Журналисты спросили американского лидера о возможной встрече с Путиным, когда он направлялся к вертолету Marine One.

"Это еще предстоит выяснить", — ответил Байден.

Саммит лидеров G20 на Бали состоится 15-16 ноября. Возможная встреча с Путиным станет первым контактом между лидерами США и России с начала российской военной спецоперации в Украине в феврале.

Президент Байден также заявил, что "разочарован" принятым в среду решением стран ОПЕК+ сократить добычу нефти крупнейшими производителями нефти. Он добавил, что "ищет альтернативы" тому, как предотвратить рост цен.