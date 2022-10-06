Белый дом: США не знают о планах РФ по применению ядерного оружия в Украине
2022-10-06
20:30
В пресс-службе Белого дома сообщили, что Вашингтон не знает, применит ли Москва ядерное оружие в контексте украинского кризиса.
Вечером четверга пресс-секретариат американского Белого дома сообщил о неведении правительства Соединённых Штатов относительно наличия у России планов по использованию собственных ядерных вооружений против Украины во время спецоперации.
Примечательно, что в тот же день Владимир Зеленский обратился к главам стран-участниц Североатлантического альянса с призывом нанести предупреждающие удары по территории России с целью предотвращения использования Москвой её ядерной триады.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Кевин Спейси, обвиняемый в сексуальном насилии над подростком, предстал перед судом в Нью-Йорке
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
Газманов, Чичерина и Расторгуев попали в новый санкционный список Евросоюза
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе