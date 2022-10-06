Белый дом: США не знают о планах РФ по применению ядерного оружия в Украине

В пресс-службе Белого дома сообщили, что Вашингтон не знает, применит ли Москва ядерное оружие в контексте украинского кризиса.

Вечером четверга пресс-секретариат американского Белого дома сообщил о неведении правительства Соединённых Штатов относительно наличия у России планов по использованию собственных ядерных вооружений против Украины во время спецоперации.

Примечательно, что в тот же день Владимир Зеленский обратился к главам стран-участниц Североатлантического альянса с призывом нанести предупреждающие удары по территории России с целью предотвращения использования Москвой её ядерной триады.