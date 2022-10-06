Песков: заявление Зеленского о превентивном ударе НАТО по РФ – призыв к мировой войне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе НАТО по РФ.

6 октября глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о необходимости нанесения превентивного удара НАТО по России.

Песков считает, что подобное заявление Зеленского, находящегося под полным контролем англо-саксов, может быть расценено лишь как призыв к началу мировой войны, которая приведёт к катастрофическим последствиям для всего мира.