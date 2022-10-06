В США задержали двух россиян на острове Святого Лаврентия между Чукоткой и Аляской

Американские полицейские задержали двух граждан России, которые приплыли на остров Святого Лаврентия на лодке.

Газета Anchorage Daily News уведомляет, что полиция Соединённых Штатов провела задержание двух граждан России, которые с помощью лодки незаконно прибыли на территорию острова Святого Лаврентия, располагающегося между российской Чукоткой и американским штатом Аляска. Остров Святого Лаврентия также является территорией США.

По данным издания Anchorage Daily News, задержанные американской полицией российские граждане уже доставлены в город Анкоридж на Аляске, где будут допрошены ФБР.