В США задержали двух россиян на острове Святого Лаврентия между Чукоткой и Аляской
2022-10-06
22:30
Американские полицейские задержали двух граждан России, которые приплыли на остров Святого Лаврентия на лодке.
Газета Anchorage Daily News уведомляет, что полиция Соединённых Штатов провела задержание двух граждан России, которые с помощью лодки незаконно прибыли на территорию острова Святого Лаврентия, располагающегося между российской Чукоткой и американским штатом Аляска. Остров Святого Лаврентия также является территорией США.
По данным издания Anchorage Daily News, задержанные американской полицией российские граждане уже доставлены в город Анкоридж на Аляске, где будут допрошены ФБР.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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