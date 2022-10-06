Адвокаты Брэда Питта обвиняют Анджелину Джоли в манипулировании фактами

Анджелина Джоли в поданном в суд иске обвинила бывшего мужа в словесном и физическом насилии над ней и их детьми. Адвокаты Брэда Питта не оставили его без ответа.

Между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом идет борьба в СМИ и в суде. Несмотря на то, что их отношения официально закончились в 2019 году, новая информация о совместной жизни пары появляется до сих пор.

Через три года после развода актер обвинил бывшую жену в нарушении его "договорных прав" из-за того, что она продала свою половину виноградника российскому олигарху без его согласия. 4 октября Анджелина Джоли подала встречный иск, на который быстро отреагировали адвокаты Питта.

В судебных документах Анджелина Джоли заявила, что одной из причин ее решения продать свою часть французского виноградника Chateau Miraval стала предполагаемая вспышка агрессии во время полета на частном самолете в 2016 году.

По словам Джоли, во время поездки из Франции в Лос-Анджелес Питт облил членов семьи алкоголем, после чего напал на актрису и душил одного из их детей.

Вскоре на это отреагировали адвокаты актера. В заявлении, направленном CNN, представитель Питта подчеркнул, что версия событий Джоли часто меняется. Актриса якобы приукрашивает события 2016 года, чтобы выставить бывшего мужа в очень плохом свете.

"История меняется каждый раз, когда она ее рассказывает. Она добавляет к своему повествованию новые, необоснованные тезисы. Брэд признал, что ему придется нести ответственность за то, что он сделал, но уж точно не за то, чего он никогда не делал. Эти новые утверждения совершенно не соответствуют действительности", - читаем мы на сайте CNN.

Драку, которая якобы произошла в 2016 году, уже расследовало ФБР. Однако, тогда никому не было предъявлено никаких обвинений.