Макрон: Франция поставит Украине новые гаубицы Caesar по запросу Киева

Эммануэль Макрон сообщил о намерении Франции поставить украинским войскам дополнительные гаубицы Caesar.

В ночь на 7 октября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж получил от Киева запрос на поставку новых гаубичных установок Caesar. По словам Макрона, Франция намеревается удовлетворить просьбу Украины, поставив на вооружение ВСУ дополнительные "Цезари", поскольку украинские войска уже получали их от Парижа и хорошо освоили данный вид военной техники.

Эммануэль Макрон уверяет, что в ближайшее время намерен согласовать количество новых гаубиц Caesar, которые Франция сможет поставить Украине вместе со своими союзниками, однако этот вопрос ещё предстоит обсудить на саммите Евросоюза в Брюсселе, который состоится сегодня.