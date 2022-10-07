Суперяхта российского миллиардера, находящегося под санкциями, появилась в Гонконге
2022-10-07
02:32
Мегаяхта Nord стоимостью 500 млн долларов, связанная с находящимся под санкциями российским магнатом Алексеем Мордашовым, загадочным образом оказалась в Гонконге.
Мордашов является крупнейшим акционером сталелитейной компании «Северсталь» и третьим самым богатым человеком в России.
Судно Nord с двумя вертолетными площадками, кинотеатром и 20 роскошными каютами вышло из Владивостока 27 сентября и указало вьетнамский порт Дананг в качестве пункта назначения.
Через несколько дней судно изменило пункт назначения на Гонконг, где оно бросило якорь 5 октября.
Опубликовано: Светлана Репина
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