Путин собирает неформальный саммит СНГ в Стрельне
2022-10-07
07:39
В свой день рождения 7 октября глава России соберет в Константиновском дворце в Стрельне неформальный саммит глав государств СНГ.
«В середине дня у президента запланирована неформальная встреча глав государств-участников СНГ», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Накануне саммита СНГ в Астане неформальная встреча в Стрельне будет, несомненно, носить важный характер, отметил Песков.
Напомним, что сегодня, 7 октября, президенту России исполняется 70 лет.
Опубликовано: Тарас Медведев
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