Путин собирает неформальный саммит СНГ в Стрельне

В свой день рождения 7 октября глава России соберет в Константиновском дворце в Стрельне неформальный саммит глав государств СНГ.

«В середине дня у президента запланирована неформальная встреча глав государств-участников СНГ», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне саммита СНГ в Астане неформальная встреча в Стрельне будет, несомненно, носить важный характер, отметил Песков.

Напомним, что сегодня, 7 октября, президенту России исполняется 70 лет.