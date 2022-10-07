Путин и Эрдоган провели телефонный разговор о ситуации на Украине
2022-10-07
13:18
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор о ситуации на Украине со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
В пятницу, 7 октября 2022 года, канцелярия президента Турецкой Республики сообщила, что Реджеп Тайип Эрдоган провёл запланированный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Отмечается, что в ходе разговора Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию на Украине, а также заявил о своей готовности сделать всё возможное, чтобы как можно скорее добиться мира между Москвой и Киевом.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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