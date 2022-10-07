Путин и Эрдоган провели телефонный разговор о ситуации на Украине

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор о ситуации на Украине со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

В пятницу, 7 октября 2022 года, канцелярия президента Турецкой Республики сообщила, что Реджеп Тайип Эрдоган провёл запланированный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Отмечается, что в ходе разговора Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию на Украине, а также заявил о своей готовности сделать всё возможное, чтобы как можно скорее добиться мира между Москвой и Киевом.