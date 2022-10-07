Путин издал указ о кредитных каникулах для мобилизованных и участников СВО
2022-10-07
14:20
Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для трёх типов граждан, участвующих в спецоперации.
7 октября Владимир Путин ратифицировал президентский указ, согласно которому мобилизованным россиянам предоставляется отсрочка по выплате кредитов, именуемая кредитными каникулами. Также аналогичная отсрочка полагается российским военным, проходящим контрактную службу, и добровольцам, отправившимся в Украину и на Донбасс для участия в специальной военной операции.
Согласно указу Путина, эти три категории граждан вправе самостоятельно выбрать период, с которого начинаются их кредитные каникулы, однако они не могут быть дольше самой службы в вооружённых силах России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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