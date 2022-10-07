Минобороны РФ: ВКС России уничтожили ремонтные цеха ВСУ в Хмельницкой области

2022-10-07

15:01

Российские военно-космические силы поразили цеха по ремонту украинской военной техники.

Днём 7 октября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что военно-космические силы РФ с помощью серии ракетных ударов уничтожили цеха украинского завода в Хмельницкой области, который ремонтировал зенитно-ракетные установки ВСУ.

По словам Конашенкова, в результате ударов по данному заводу вооружённые силы Украины надолго лишись возможности ремонтировать часть своих вооружений.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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