Лукашенко подарил Путину на день рождение сертификат на трактор

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подарил президенту Российской Федерации Владимиру Путину на 70-летний юбилей сертификат на трактор белорусского производство.

Президент Беларуси прилетел сегодня в Санкт-Петербург на неформальную встречу глав стран СНГ. На встрече также будет присутствовать российский лидер. Александр Лукашенко планирует вручить подарок Владимиру Путину лично.

Подарочный сертификат дает право на получение трактора Belarus 1523.3, который производится в белорусской столице. Лукашенко отметил, что сам работает на таком тракторе и назвал его лучшим в линейки белорусского производителя.

Сегодня, 7 октября 2022 года, в Константиновском дворце в Стрельне под Санкт-Петербургом состоится неформальная встреча глав государств СНГ. Встреча пройдет в рамках подготовки к саммиту Содружества, который состоится на следующей неделе в Астане.

Предыдущая неформальная встреча лидеров стран СНГ состоялась в конце 2021 года. Она проходила также в Санкт-Петербурге. Прошлое мероприятие президент Беларуси Александр Лукашенко посетил вместе с сыном Николаем.