Французский политик Флориан Филиппо выступил с критикой Владимира Зеленского, призвавшего Запад нанести превентивные удары по России.

7 октября представитель парламента Франции Флориан Филиппо опубликовал новое сообщение в Twitter, где назвал Владимира Зеленского "сумасшедшим" ввиду того, что днём ранее он призвал государства коллективного Запада нанести упреждающие удары по российским территориям. По мнению Филиппо, таким образом Зеленский добивается начала Третьей мировой войны.

Примечательно, что в офисе Зеленского утверждают, что президент Украины не просил НАТО атаковать Россию ядерным оружием, имев в виду, что Западу следовало превентивно атаковать РФ до начала спецоперации, а не вводить неэффективные санкции.