Главы государств СНГ прибыли на встречу с Путиным на Aurus, но не все
2022-10-07
18:16
Президент Казахстана и Азербайджана предпочли приехать на встречу с президентом России на Mercedes и Maybach.
Владимир Путин уже несколько лет пользуется для передвижения по городам России лимузин Aurus. Такие же автомобили используют члены правительства.
Именно на Aurus прибыли на встречу с президентом России почти все главы государств СНГ. Другим маркам отдали предпочтения главы Азербайджана и Казахстана.
Ильхам Алиев прибыл в Константиновский дворец на автомобиле Maybach. Лидер Казахстана Жомарт Касым Токаев приехал самым первым на Mercedes.
Опубликовано: Максим Алексеев
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