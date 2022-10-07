Главы государств СНГ прибыли на встречу с Путиным на Aurus, но не все

Президент Казахстана и Азербайджана предпочли приехать на встречу с президентом России на Mercedes и Maybach.

Владимир Путин уже несколько лет пользуется для передвижения по городам России лимузин Aurus. Такие же автомобили используют члены правительства.

Именно на Aurus прибыли на встречу с президентом России почти все главы государств СНГ. Другим маркам отдали предпочтения главы Азербайджана и Казахстана.

Ильхам Алиев прибыл в Константиновский дворец на автомобиле Maybach. Лидер Казахстана Жомарт Касым Токаев приехал самым первым на Mercedes.