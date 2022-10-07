Джо Байден подписал указ о передаче персональных данных между ЕС и США

Президент США Джо Байден в пятницу подписал распоряжение, позволяющее продвинуться во внедрении новой системы передачи персональных данных из Европейского Союза в Соединенные Штаты, что имеет решающее значение для цифровой экономики.

Вашингтон и Брюссель достигли принципиального соглашения по этому давнему делу в марте, предыдущие версии были оспорены Судом Европейского Союза (CJEU) из-за опасений по поводу американских программ наблюдения.

Подписание указа американским президентом позволит Еврокомиссии начать собственный процесс ратификации, который должен занять несколько месяцев.

«Это кульминация наших совместных усилий по восстановлению доверия и стабильности в трансатлантических потоках данных», — заявила на брифинге с журналистами министр торговли США Джина Раймондо.

Документ усиливает меры, направленные на обеспечение конфиденциальности и защиту гражданских свобод в американских программах наблюдения, нацеленных на данные, собранные в Европе и переданные или размещенные через Атлантику.