Джо Байден подписал указ о передаче персональных данных между ЕС и США
2022-10-07
18:16
Президент США Джо Байден в пятницу подписал распоряжение, позволяющее продвинуться во внедрении новой системы передачи персональных данных из Европейского Союза в Соединенные Штаты, что имеет решающее значение для цифровой экономики.
Вашингтон и Брюссель достигли принципиального соглашения по этому давнему делу в марте, предыдущие версии были оспорены Судом Европейского Союза (CJEU) из-за опасений по поводу американских программ наблюдения.
Подписание указа американским президентом позволит Еврокомиссии начать собственный процесс ратификации, который должен занять несколько месяцев.
«Это кульминация наших совместных усилий по восстановлению доверия и стабильности в трансатлантических потоках данных», — заявила на брифинге с журналистами министр торговли США Джина Раймондо.
Документ усиливает меры, направленные на обеспечение конфиденциальности и защиту гражданских свобод в американских программах наблюдения, нацеленных на данные, собранные в Европе и переданные или размещенные через Атлантику.
Опубликовано: Тарас Медведев
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