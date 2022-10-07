Илон Маск отказался комментировать сбои связи Starlink в Украине

Американский миллиардер отказался комментировать сбои интернет-связи Starlink в зоне военных действий в Украине.

Бизнесмен Илон Маск отказался комментировать ситуацию, когда спутники Starlink перестали функционировать в зоне ведения активных боевых действий в Украине.

"Происходящее на поле боя это конфиденциальная информация", - написал Маск.

Американский миллиардер привел информацию, согласно которой услуги терминалов Starlink не были оплачены полностью. Услуги SpaceX по обеспечению интернет-связи стоят 80 миллионов долларов, а к концу года будут стоить еще больше. Оплачена только малая часть этой суммы, сказал Маск.