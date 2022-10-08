Кадыров: 70 тысяч чеченцев готовы отправиться в Донбасс для участия в СВО
2022-10-08
00:50
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 70 000 чеченских бойцов готовы отправиться в Донбасс для участия в спецоперации.
7 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своей речи на праздничном мероприятии по случаю дня рождения Владимира Путина в Чечне заявил о готовности 70 тысяч чеченцев отправиться на Донбасс для участия в специальной военной операции, где в настоящее время уже сражаются 10 тысяч бойцов из ЧР.
Кадыров отметил, что президент России Владимир Путин «проводит бережную мобилизацию», в отличии от времён Второй мировой войны, когда все боялись Сталина и молча шли на на фронт.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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