Константинов: Крымский мост повредил взрыв «украинских вандалов»

Спикер госсовета Крыма Владимир Константинов утверждает, что украинская сторона несёт ответственность за взрыв на мосту в Керченском проливе.

В субботу утром спикер парламента автономной Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что некие "украинские вандалы" несут полную ответственность за взрыв на Крымском мосту, обрушивший два пролёта железнодорожного полотна на сооружении. При этом Константинов отметил, что люди при взрыве не пострадали.

Примечательно, что ранее бывший российский президент Дмитрий Медведев пригрозил Украине ударами по центрам принятия решений в случае, если ВСУ атакуют Крымский мост.