Песков: Путин поручил создать комиссию для расследования ЧП на Крымском мосту

Дмитрий Песков заявил о поручении Владимира Путина созвать срочную комиссию для расследования инцидента на мосту в Керченском проливе.

Утром 8 октября глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину известно об инциденте на Крымском мосту, который случился сегодня. По словам Пескова, Путин поручил создать экстренную правительственную комиссию для расследования ЧП на мосту в Крыму.

8 октября советник главы парламента Крыма Олег Крючков заявил, что на Крымском мосту взорвалась цистерна с горючим, спровоцировавшая пожар и частичное обрушение полотна.