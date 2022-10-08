В Польше арестовали пару украинцев по обвинению в избиении и изнасиловании 2,5-летнего мальчика
2022-10-08
10:46
В следственный изолятор голода Сталёва Воля в Подкарпатском воеводстве Польши помещена украинская пара, сообщает Interia.pl.
Она обвиняется в том, что несколько раз избила и изнасиловала 2,5-летнего ребёнка. Мальчик является сыном 22-летней Оксаны П., пара задержана по подозрению в покушении на убийство.
Решение о временном задержании на три месяца 22-летней Оксане П. и 25-летнему Виталию С. было принято судом в Сталёвой Воле.
Информацию о трехмесячном аресте обоих подозреваемых сообщил представитель районного суда Тарнобжега, судья Марек Новак.
Оксана П. и ее партнер Виталий С. подозреваются в покушении на убийство несовершеннолетнего сына женщины Данилы П., сопряженном с изнасилованием ребенка с особой жестокостью и жестоким обращением с "беспомощным в силу возраста" с особой жестокостью.
Оба подозреваемых были обвинены районной прокуратурой в Сталёвой Воле, которая инициировала расследование по этому делу. Затем расследование взяла на себя прокуратура Тарнобжега. Ее пресс-секретарь Анджей Дубиель заявил, что в интересах дела никакой информации по этому вопросу на данный момент предоставлено не будет.
Известно, что характер травм указывает на то, что 22-летняя мать мальчика и ее сожитель долгое время издевались над ребенком. Следы на его теле указывают на то, что ребенка избивали, насиловали и прижигали сигаретами.
Опубликовано: Николай Скира
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