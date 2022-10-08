Интерфакс-Украина: Взрыв на Крымском мосту — это спецоперация СБУ
2022-10-08
11:52
Взрыв на Крымском мосту — это спецоперация Службы безопасности Украины, сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники в СБУ.
Сама служба не прокомментировала эти сообщения.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов обвинил "украинских вандалов" в повреждении сооружения. Это единственный сухопутный путь между полуостровом и материковой частью России.
Власти Киева официально не подтвердили, они ли организовали взрыв на мосту. Отдельные их представители опубликовали в Сети записи, в которых всерьез или в шутку упоминается субботний инцидент в Керченском проливе.
"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено", - написал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Опубликовано: Николай Скира
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