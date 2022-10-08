Интерфакс-Украина: Взрыв на Крымском мосту — это спецоперация СБУ

2022-10-08

11:52

Взрыв на Крымском мосту — это спецоперация Службы безопасности Украины, сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники в СБУ.

Сама служба не прокомментировала эти сообщения.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов обвинил "украинских вандалов" в повреждении сооружения. Это единственный сухопутный путь между полуостровом и материковой частью России.

Власти Киева официально не подтвердили, они ли организовали взрыв на мосту. Отдельные их представители опубликовали в Сети записи, в которых всерьез или в шутку упоминается субботний инцидент в  Керченском проливе.

"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено", - написал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Опубликовано: Николай Скира









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