Глава МИД Эстонии Рейнсалу поздравил Киев после взрыва на Крымском мосту

Глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил украинский спецназ после ЧП на Крымском мосту.

В субботу днем РИА Новости сообщили, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу одобрительно высказался по поводу взрыва на Крымском мосту и поздравил украинские спецслужбы, которые, по его мнению, стоят за этим. По его словам, мост имеет символическое значение для России, поскольку соединял материковую часть России и Крымский полуостров, что было особенно важно для сохранения логистической связи.

Ранее утром в субботу Национальный антитеррористический комитет России сообщи, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК.