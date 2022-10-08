Минобороны РФ: войска России уничтожили 160 иностранных наёмников в Запорожье
2022-10-08
17:27
В Минобороны России рассказали о ликвидации свыше 160 иностранных наёмников на территории Запорожской области.
Вечером субботы генерал-лейтенант российской армии Игорь Конашенков провёл брифинг Министерства обороны России, сообщив, что военно-космические силы РФ и стратегическая авиация использовала крылатые ракеты для нанесения ударов по пунктам дислокации украинских военных в Запорожье.
По данным Конашенкова, в результате удара российских ВКС по базам ВСУ в Запорожской области были уничтожены свыше 160 наёмников, приехавших из других стран для участия в боевых действиях на стороне Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
МИД Беларуси вручил послу Украины ноту о подготовке нападения на белорусскую территорию
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
В Греции произошло землетрясение магнитудой в пять баллов
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира