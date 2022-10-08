Минобороны РФ: войска России уничтожили 160 иностранных наёмников в Запорожье

В Минобороны России рассказали о ликвидации свыше 160 иностранных наёмников на территории Запорожской области.

Вечером субботы генерал-лейтенант российской армии Игорь Конашенков провёл брифинг Министерства обороны России, сообщив, что военно-космические силы РФ и стратегическая авиация использовала крылатые ракеты для нанесения ударов по пунктам дислокации украинских военных в Запорожье.

По данным Конашенкова, в результате удара российских ВКС по базам ВСУ в Запорожской области были уничтожены свыше 160 наёмников, приехавших из других стран для участия в боевых действиях на стороне Киева.