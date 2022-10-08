«Жёлтые жилеты» начали митинг за отставку Макрона и членства Франции в НАТО
2022-10-08
18:11
Общественные организации инициировали проведение митинга во Франции с призывом к импичменту Эммануэля Макрона.
8 октября российские журналисты сообщили, что в Париже стартовал многотысячный митинг сторонников таких французских организаций как "Патриоты" и "Жёлтые жилеты", которые призывают президента Франции Эммануэля Макрона к отставке. Также митингующие требуют, чтобы Франция вышла из Североатлантического альянса, попутно прекратив оказывать Украине военную и экономическую помощь.
Многие из протестующих сами обращаются к присутствующим на месте событий репортёрам, заявляя, что они не хотят участия Франции в украинском конфликте, поскольку это привело к тотальному росту цен во Франции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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